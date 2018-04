Il nuovo Braille | un font universale dedicato a vedenti e non vedenti

wired

(Di martedì 3 aprile 2018) Unin grado di rispondere contemporaneamente alle esigenze di tutti i lettori: di chi può e non può vedere. E che dunque si classifica come carattere ideale per numerose installazioni pubbliche che desiderano essere sempre più inclusive. È stato battezzatoNeue, e dietro la sua progettazione troviamo il creativo giapponese Kosuke Takahashi: si tratta, come suggerisce il nome, di un carattere grafico ispirato al, in grado di far combaciare i rilievi del codice di scrittura per noncon la forma delle diverse lettere. Come è possibile vedere dalle immagini nella nostra gallery, questoè già pronto per essere declinato in due versioni: quella dell’alfabeto occidentale,Neue Standard, e quella aderente ai caratteri giapponesi,Neue Outline. L’obiettivo dichiarato di Takahashi è quello di proporre un metodo di comunicazione ...