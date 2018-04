Il mondo ciclismo piange Ilaria Rinaldi | trova morta in casa l’ex campionessa italiana

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : le migliori atlete del mondo si sfidano in una delle corse più dure della stagione : Il Giro delle Fiandre femminile sarà probabilmente una delle corse più spettacolari dell’anno per il Women’s WorldTour. Quella che è la regina delle classiche del pavé (al femminile non si corre la Parigi-Roubaix) vedrà tutte le più grandi atlete del circuito sfidarsi sugli storici muri di questa corsa. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per il Giro delle Fiandre femminile. Percorso Previsti 151 km con partenza e arrivo a ...

Ciclismo : Nibali terzo al mondo : Alle spalle di Nibali ci sono,nell'ordine, l'esperto spagnolo Alejandro Valverde , 3.055punti, , il norvegese Alexander Kristoff , 2.997, e il campionedel mondo in carica Peter Sagan, sesto con 2.689 ...

Ciclismo - Niewiadoma fa il doppio colpo vince Trofeo Binda ed è leader in Coppa del mondo : Nello sprint per il secondo posto, la campionessa del Mondo Chantal Blaak , Boels, vince il derby con Marianne Vos , WaowDeals Pro Cycling, . Gara costantemente bagnata dalla pioggia e ricca di ...

SAVIGLIANO/ Lutto nel mondo del ciclismo per la morte di "Nino" Dabbene : Il CR Piemonte, sgomento, annuncia la tragica scomparsa del proprio vice presidente e Amico Sebastiano " Nino " Dabbene , classe 1951, una vita dedicata al ciclismo prima come diettore sportivo poi ...

Milano-Sanremo 2018 : inizia l’era della Var nel mondo del ciclismo : L’edizione 2018 della Milano-Sanremo che si disputerà sabato 17 marzo non sarà attesa solo per questioni puramente agonistiche ma anche per un altro aspetto. inizia, infatti, l’era della Var, lo stesso sistema adottato nel calcio per rigori, fuorigioco ecc. In questo caso, però, la tecnologia servirà per scovare le infrazioni in tempo reale e intervenire subito per garantire la regolarità del darsi agonistico in strada. Tutti i ...

Dal calcio al ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...

Lutto nel mondo del motociclismo - Ivano Beggio ci ha lasciati : Le moto con il marchio Aprilia si sono aggiudicate 9 campionati del mondo, con più di 70 vittorie nei gran Premi, confrontandosi con i colossi dell'industria motoristica giapponese. I dipendenti ...

Morte Astori e le parole mal interpretate di Sconcerti dal mondo del ciclismo Video : La Morte improvvisa del calciatore della Fiorentina Davide Astori ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport. La societa' Fiorentina, la Lega Calcio, le federazioni dello sport, migliaia di appassionati si sono stretti intono ai familiari del giovane 31enne, professionista impeccabile, talentuoso e gentile che a solo 31 anni è venuto a mancare [Video] nella notte di domenica 4 marzo mentre la con la squadra era in ritiro prima di ...

Morte Astori e le parole mal interpretate di Sconcerti dal mondo del ciclismo : Certamente non è stata un'uscita felice quella di Sconcerti, accusato da amatori e appassionati di voler screditare il mondo della bicicletta. La rettifica del giornalista con una lettera aperta a ...

Ciclismo su pista - Filippo Ganna : “Il record del mondo? Ci proverò. Strada giusta verso le Olimpiadi 2020 - devo crescere” : Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale. A soli 21 anni ha conquistato la maglia iridata per la seconda volta in carriera e sembra essere un vero e proprio predestinato del Ciclismo su pista. Il piemontese ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Un ragazzo che non si tira indietro e che vorrebbe anche puntare ai primati, ad esempio al record del mondo di Bobridge (4:10.534 per ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni al comando dopo le prime due prove dell’omnium! Record del mondo per Chloe Dygert nell’inseguimento : Si è conclusa la prima sessione della quarta giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Per l’Italia arrivano ottime notizie dall’omnium maschile dove un brillantissimo Simone Consonni si trova in prima posizione provvisoria dopo due delle quarte prove previste. Il 23enne lombardo ha aperto subito bene ottenendo un sesto posto nello scratch, guadagnando così 30 punti. Poi è riuscito a ...

Ciclismo su pista - Mondiali : Italia sul tetto del mondo con Ganna : ROMA - Grande gioia per l'Italia dei pedali, che oggi festeggia l'impresa di un Filippo Ganna capace di andarsi a prendere l'oro nell'inseguimento uomini ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso ad ...

Ciclismo su pista - Coppa del mondo 2018 : l’Italia si conferma a Minsk - Confalonieri e Paternoster ai vertici : L’ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2017, che si è svolta a Minsk in Bielorussia, ha dato importanti conferme all’Italia in vista degli ultimi impegni della stagione e dei Mondiali, dove gli azzurri si presenteranno più che mai pronti per fare risultato. A partire dalle prove dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Entrambi, infatti, hanno vinto la rispettiva Coppa del Mondo, sintomo di ...