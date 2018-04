Il governo a difesa della legge contro l' aiuto al suicidio | si costituisce davanti alla

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Ilsi è costituitoCorte costituzionale nel procedimento sollevato dCorte di Assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo. Lo ha reso noto il vice presidente dell'associazione Luca Coscioni Filomena Gallo.I giudici lo scorso febbraio, al termine del processo a Cappato, avevano deciso di trasmettere gli attiConsulta per valutare la legittimità costituzionale del reato dialcontestato all'esponente dei Radicali. Il leader radicale aveva accompagnato dj Fabo in una clinica svizzera dove è morto con ilassistito il 27 febbraio 2017.Negli scorsi giorni, la stessa Associazione Luca Coscioni aveva lanciato un appello, sottoscritto da 15mila italiani, per chiedere aldi non intervenire adel reato di "istigazione eal" e ...