Il futuro del lavoro | dalla burocrazia alla zainocrazia

Il futuro della Nazionale : L'esclusione dai Mondiali l'ha definitivamente ridimensionata a squadra di seconda fascia e la rifondazione deve ancora cominciare: cosa bisogna aspettarsi?

Chelsea in grande difficoltà : Conte parla del futuro : Pesante sconfitta per il Chelsea davanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole di Conte al termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la ...

Giro delle Fiandre 2018 - Vincenzo Nibali corre da protagonista : l’attacco da Campione e un futuro sui muri. Si può tornare per vincere! : Esame superato. Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto per come ha corso il primo Giro delle Fiandre della sua carriera: lo Squalo ha debuttato oggi sui muri del Belgio, nel tempio del ciclismo è riuscito a essere protagonista e a destare un’ottima impressione. Non è facile interpretare al meglio la Ronde quando non si hanno precedenti, non è semplice leggere al meglio le dinamiche di una gara estremamente particolare e complicata, non ...

L'Odissea nel futuro comincia nel '68 50 anni del capolavoro di Stanley Kubrick : È lì che si formano la matrice dell''artista-mondo' e l'ispirazione enciclopedica per varietà e sintesi degli interessi: pittura, letteratura, architettura, scienza, musica, teatro intessono un ...

Sanità - “Cells” : gli ospedali del futuro alla Statale di Milano : Un’installazione scenografica e interattiva, progettata dall’architetto Filippo Taidelli, riflette sull’impatto della tecnologia nel mondo della Sanità, là dove sorse il più antico ospedale milanese, la Ca’ Granda: “Cells” sarà alla Statale di Milano dal 16 al 28 aprile, all’interno della mostra-evento ‘Interni house in motion 2018 – 20 years’. L’opera – spiegano i promotori ...

Zamparini : 'Sono ottimista sul futuro del Palermo' : ROMA - Dopo due vittorie - una in Tribunale e l'altra sul campo, nella partita di Chiavari contro l' Entella - il patron del Palermo, Maurizio Zamparini , scrive ai tifosi rosanero per assicurare di ...

Zamparini ai tifosi : 'Ottimista sul futuro del Palermo' : Ho avuto, però, un enorme ritorno di affetto e di riconoscenza dalla città e specialmente dai tanti palermitani del mondo '. Non manca in chiusura una stoccata critica nei confronti di Paul ...

Monchi : 'Pellegrini e Alisson nella Roma del futuro' : Lo dice il ds della Roma , Monchi , parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini : 'nella Roma del futuro sarà un ...

Sport e futuro - dibattito dell'Uisp con i candidati a sindaco : Il Comitato Uisp di Siena si confronta con i candidati a sindaco sulle tematiche dello Sport di base e della promozione sociale. E' questo l'intento della manifestazione 'Sport a Siena: Uisp a confronto con i candidati a sindaco', che si svolgerà giovedì 12 aprile presso la sala congressi del Palace Hotel Due Ponti, in viale Europa 12 a Siena. Il confronto, che ...

Inter - Lunin vicino al sì : la porta del futuro parla ucraino : L'Inter procede spedita verso l'acquisto di Andriy Lunin. Il portiere del 1999, che ha esordito con la nazionale ucraina maggiore a Marbella il 23 marzo contro l'Arabia Saudita, avrebbe infatti deciso ...

Genesis Essentia concept - la granturismo coreana del futuro – FOTO : Il design delle auto coreane ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non stupisce, dunque, che un marchio come Genesis (costola di lusso del gruppo Hyundai) arrivi a presentare al salone di New York la propria e senza dubbio originale interpretazione di granturismo che verrà. Linee tese e spigolose da sportiva di razza, due posti, motore elettrico ad alte prestazioni (si parla di uno scatto 0-100 in tre secondi), fibra di carbonio e ...

Roma - Nainggolan parla del suo futuro - : Tra i giocatori più chiacchierati ad ogni finestra di mercato c'è sempre Nainggolan. In una lunga intervista a Il Tempo, il belga ha parlato del suo futuro: 'Inter? C'era l'interessamento da parte ...

Dalla megalopoli con il 17% del Pil parte la sfida per il futuro del Paese : L’ultima ricerca sulle potenzialità di un’alleanza tra Milano e Torino risale a otto anni fa, ed è tutto dire. Dimostra come opportunità e utopie si siano arenate al cospetto di particolarismi, tendenze all’autosufficienza e all’autoreferenzialità. Concorrenza più che di cooperazione. Ora il MiTo - la megalopoli del Nord Ovest - torna realtà: per n...

Buffon tra passato - presente e futuro : il portiere della Juve svela tutto : La Juventus è concentrata sulla stagione in particolar modo tra campionato e Champions League, nel frattempo il portiere Buffon parla di passato, presente e futuro attraverso alcune dichiarazioni al profilo ‘Facebook’ ufficiale della Juventus: “Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione. Il momento ...