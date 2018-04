Il fotoreporter Mauro Donato ancora detenuto in Serbia Preoccupata la famiglia

Mauro Donato - il fotoreporter torinese ancora detenuto in Serbia : “È allarme per le sue condizioni psicofisiche” : È in carcere dal 16 marzo scorso e il suo stato di salute sta peggiorando. A lanciare l’allarme per il fotoreporter torinese Mauro Donato, arrestato in Serbia con l’accusa di aver aggredito tre profughi afghani, sono i familiari e l’avvocato Alessandra Ballerini. “Nonostante l’accusa sia stata immediatamente smentita dalle stesse vittime che non hanno riconosciuto in Mauro il loro aggressore e da numerose altre testimonianze ...