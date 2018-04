Il 7 aprile parte il serale di Amici! Ecco le ultime novità di questa edizione! : Sabato 7 aprile alle 21.30 su Canale 5 parte ufficialmente la prima serata del serale di "Amici", programma che quest'anno ci ha già riservato numerose sorprese nella fascia del daytime e che nel serale esploderà per novità e contenuti. Da qualche giorno sono state formate le squadre: rimangono invariati i colori dei due team. Bianchi e blu sono pronti a sfidarsi tra prove di canto e ballo. Cambio di rotta rispetto ai nomi del contenitore ...

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari riparte dopo le feste di Pasqua (3 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo le feste di Pasqua, con alcuni interessanti dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 03:31:00 GMT)

2 aprile - giornata della consapevolezza dell'autismo - Ognuno faccia la sua parte! : Pescara - L’Onu ha dichiarato il 2 aprile come la giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche, accrescere la consapevolezza pubblica e promuovere l’ aumento e il miglioramento dei servizi pubblici a favore di queste persone nella prospettiva della piena inclusione nella società di bambini, adolescenti e adulti con autismo. Lodevoli sono le iniziative ...

Nuova "Carducci" - ennesimo slittamento dei lavori? Dalla Prociv rassicurano : "Si parte a metà aprile" : I trenta giorni stimati sono ormai agli sgoccioli e dal Centro di protezione civile di Foligno rassicurano che tutto sta procedendo secondo i piani. Aprile, dunque, dovrebbe essere il mese giusto per ...

Governo - consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Ecco il calendario : La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica sarà il presidente del Senato. Sarà poi il turno del presidente della Camera e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Governo - consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Seguito l'ordine di parlamentari eletti : Il 4 aprile partiranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà poi il turno del presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Forum per la pace a Vicenza - domande di partecipazione entro lunedì 16 aprile da parte di associazioni ed enti : ...umani che segni il futuro in un mondo in cui la pace è un "bene comune" sempre più necessario per contrastare un clima di violenza e individualismo che rischia di dilagare nelle città e nel mondo - ...

L’Eredità torna il 3 aprile con Carlo Conti. Reazione a Catena anticipa la partenza al 21 maggio : Fabrizio Frizzi, Carlo Conti A raccogliere L’Eredità di Fabrizio Frizzi sarà Carlo Conti, il suo amico e collega più caro. Dopo la scomparsa dell’amatissimo presentatore romano, il game show preserale di Rai1 tornerà in onda martedì 3 aprile alle ore 18.45 e guidarlo ci sarà il conduttore toscano che già in passato aveva sostituito Frizzi e si era alternato con lui. Carlo Conti presenterà L’Eredità fino al termine della stagione, ...

Ecco i primi concorrenti del GF NIP che parte ad aprile! Sorpresa in arrivo! : Tra i concorrenti del Grande Fratello NIP 2018 ci saranno persone semi-conosciute, e ci verrebbe da dire che non è affatto una novità, semplicemente la produzione ha deciso di ammetterlo, in questa edizione. Già altre volte hanno partecipato al reality show personaggi con esperienze televisive e simili alle spalle, il che aveva suscitato il disappunto del pubblico. Naturalmente non ci riferiamo a tutti i concorrenti del GF delle passate ...

Ufficiale! Mediaset VENTI parte il 3 aprile con la diretta Juventus - Real Madrid : Il nuovo canale free di Mediaset, chiamato VENTI che sostituirà proprio alla posizione 20 del digitale terrestre quello che oggi rimane dell'ex ReteCapri partirà il 3 Aprile 2018, ovvero due giorni dopo Pasqua ed a inaugurarlo sarà il massimo torneo continentale a livello di club ovvero la Champions League. Le prime voci di questo avvio con il botto si erano sparse già nella mattinata di ieri quando gli attenti ...