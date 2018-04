I Meizu 15 e 15 Plus si mostrano in alcune foto e HTC U12 Plus potrebbe arrivare a maggio

Meizu 15 e 15 Plus nuove immagini dal vivo e dettagli definitivi : I prossimi smartphone top di gamma commemorativi dei 15 anni di attività, Meizu 15 e 15 Plus, si mostrano in nuove immagini dal vivo: i dettagli ormai definitivi.Nel 2018 Meizu, azienda cinese che vende i suoi prodotti anche da noi in Italia, festeggia i primi 15 anni di attività nel mercato degli smartphone, e lo vuole fare presentando due nuovo dispositivi destinati alla fascia alta del mercato.Stiamo parlando del Meizu 15 e 15 Plus, dove ...

Il presunto Meizu 15 Plus appare in render e immagini reali - con un tasto Home fisico : Dalla Cina arrivano presunte immagini e render di Meizu 15 Plus, che utilizzerebbe un pulsante Home fisico, molto simile a quello utilizzato da Apple sui precedenti modelli di iPhone. L'articolo Il presunto Meizu 15 Plus appare in render e immagini reali, con un tasto Home fisico è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite : Trapelate in rete foto e schede tecniche : Per sbagli pubblicate online le foto e la scheda tecnica dell’intera gamma Meizu 15: Ecco Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite Svelata la gamma Meizu 15 al completo. 15, 15 Lite e 15 Plus E’ ormai vicina la presentazione dei nuovi Meizu che con la gamma 15 dovrebbe ritornare alla ribalta dopo […]

Meizu E3 - Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google : Oltre alle strategie di marketing di Meizu per il 2018 da una fonte piuttosto imprevedibile arrivano delle indiscrezioni relative ai nuovi smartphone dell'azienda. Sarebbe Google stessa a pubblicare (per sbaglio probabilmente) vari dettagli sui nuovi dispositivi che Meizu stessa ancora non avrebbe presentato: Meizu E3, Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite. L'articolo Meizu E3, Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google è ...

Meizu potrebbe festeggiare i suoi 15 anni con la terna Meizu 15 - Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite : Meizu, secondo quanto recita un tweet di un leaker cinese (un certo @MMDDJ_), potrebbe lanciare prossimamente tre nuovi smartphone Android di fascia medio alta. A suo parere sarebbero Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite i prossimi dispositivi che il brand cinese potrebbe presentare in occasione dei festeggiamenti del suo 15esimo compleanno. L'articolo Meizu potrebbe festeggiare i suoi 15 anni con la terna Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 ...

Nuovi render per Meizu 15 Plus : borderless - display in 18 : 9 e lettore di impronte laterale (forse) : Compaiono sul web Nuovi render che mostrano quello che potrebbe essere il design del nuovo Meizu 15 Plus. Stando alle immagini trapelate lo smartphone cinese potrebbe vantare delle cornici molto sottili, e un display con rapporto d'aspetto in 18:9. Fra le altre cose scompare il tasto fisico iconico ma compare una dual cam posteriore e un lettore di impronte digitali laterale in stile Sony. L'articolo Nuovi render per Meizu 15 Plus: borderless, ...