I Linkin Park hanno messo in vendita i loro strumenti per beneficenza

(Di martedì 3 aprile 2018) Ideciso di fare una bellissima azione che aiuterà tante persone in difficoltà. Mike Shinoda e compagni metteranno indal 4 aprile sul sito Reverb.com circa 200 pezzi trae attrezzi vari, utilizzati durante tutti gli anni dellacarriera. via GIPHY Il ricavato di questasarà in parte devoluto a Music For Relief, associazione fondata dainel 2004 dopo i tremendi terremoti e maremoti nell’Oceano Indiano. L’associazione aiuta da tempo i sopravvissuti e le famiglie delle vittime delle catastrofi naturali. arc id=”91656350-6fc6-11e6-bffd-a4badb20dab5″ Tra le chicche che ideciso di mettere inci sono anche la keytar utilizzata nel videoclip di “What I’ve Done”, il theremin suonato da Mike Shinoda e il megafono AmplivoxS602M usato dal gruppo nel corso della ...