I Limoni per la Ricerca per finanziare la lotta ai tumori

Ricerca : Limoni per aiutare la Fondazione Veronesi contro il cancro : limoni per sostenere la Ricerca scientifica: da mercoledì 4 fino a domenica 22 aprile tornano le retine di ‘limoni per la Ricerca’ di Fondazione Umberto Veronesi, che saranno distribuite in tutta Italia da ‘Citrus – l’Orto Italiano’ in più di 2.500 supermercati. Per ogni retina venduta (costo 2 euro), 40 centesimi verranno devoluti alla Ricerca. La prima edizione, nel 2017 – ricordano gli organizzatori ...