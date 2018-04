I festival musicali nel mondo dell’estate 2018 : Estate e Musica: un binomio indissolubile, che si traduce in festival sparsi in Italia e in Europa. Ma non solo, c’è infatti il resto del mondo, dagli Stati Uniti, in cui la stagione dei grandi raduni live è anticipata in primavera dal Coachella, all’Australia, fino al Giappone e alla Corea. Se state pianificando un viaggio oltreoceano e vacanze in un altro continente, vale la pena di guardare la selezione dei festival estivi nel mondo: ...