I false friends inglesi | come riconoscerli

(Di martedì 3 aprile 2018) Per chi è interessato a imparare la lingua inglese ex novo o ad approfondire la sua conoscenza, un nemico temibile è rappresentato dai falsi amici: no, non si tratta di compagni di studio che non passano le risposte giuste ai test, ma dei cosiddetti, vale a dire termini che in inglese hanno un significato e che in italiano ne hanno uno totalmente diverso, pur somigliandosi molto. Qualche esempio? In inglese incident non vuol dire incidente ma evento; sympathy non vuol dire simpatia ma compassione; library non vuol dire libreria ma biblioteca; stamp non vuol dire stampa ma francobollo; e così via. I falsi amici sono parole di lingua inglese che derivano dal latino e che, nel corso dei secoli, si sono evolute in modo autonomo rispetto al loro significato originale. Una situazione del genere si verifica nel momento in cui una lingua presenta, per lo stesso concetto, due ...