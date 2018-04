I dazi della Cina agli Stati Uniti affondano Wall Street | -2%

dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-Usa : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...

dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

dazi - la stretta della Cina : La Cina ha introdotto oggi i Dazi su 128 prodotti made in Usa, come risposta alle decisioni in materia determinato imposte dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Lo ha riferito il ministero ...

La risposta della Cina ai dazi decisi da Trump : Il governo cinese ha annunciato l'imposizione di tariffe su 128 categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti: è il nuovo sviluppo della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti The post La risposta della Cina ai dazi decisi da Trump appeared first on Il Post.

dazi - stretta della Cina su 128 prodotti americani : colpite la carne di maiale e la frutta : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla 'mossa protezionistica' ...

dazi Usa - la vendetta della Cina : Washington, 23 mar. (AdnKronos) – La Cina ha annunciato contromisure commerciali del valore di tre miliardi di dollari in rappresaglia ai Dazi annunciati dagli Stati Uniti. Il ministero del Commercio di Pechino ha fatto sapere che tra i provvedimenti decisi ci sono tariffe del 25% sulle importazioni di maiale e del 15% sui tubi in acciaio, frutta e vino. Ad annunciare i Dazi contro la Cina era stato ieri il presidente Donald Trump, al ...

dazi - Trump all'attacco della Cina. Contro Pechino pronte sanzioni per 50 miliardi di dollari : Pechino ha esortato il presidente americano a non agire in modo "emotivo" mentre l'annuncio sui Dazi Contro la Cina ha portato alle dimissioni del capo dei consiglieri economici di Trump, Gary Cohn, e ad un'ondata di vendite sulle Borse mondiali per il timore di una guerra commerciale