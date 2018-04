I 10 portachiavi più belli del 2018

gqitalia

(Di martedì 3 aprile 2018) Dimmi chehai e ti dirò chi sei. Sì, perché anche un accessorio così semplice e d’uso quotidiano può raccontare molto del tuo stile. Le maison della moda lo sanno e la loro proposta è davvero molto vasta perché ilrappresenta il primo passo verso un consumo luxury. In testa alle ricerche sul web ci sono iGucci. La maison fiorentina ne ha a catalogo abbastanza da appagare la tua naturale insoddisfazione. Nella gallery la proposta vintage (250€) che riprende le vecchie etichette. Anche Hermès piazza i suoitra quelli più ricercati. Tra questi il Collier de Chien (950€) in vitello Epsom con finiture metalliche placcate argento e palladio. Il budget è molto inferiore alle aspettative per ilBob Bon di Alessi con portagettoni incorporato; ideale per il carrello della spesa. Realizzato dalla designer Francesca Amfitheatrof è ...