Huawei | il buon business fa fare buoni risultati

Huawei MediaPad M5 e MediaPad M5 Pro ufficiali : buone specifiche per due tablet ligi alla tradizione : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Huawei presenta due nuovi tablet: Huawei MediaPad M5 e Huawei MediaPad M5 Pro. Ottime caratteristiche tecniche, un design classico ed elegante oltre che in linea con la tradizione e prezzi di listino in linea con la concorrenza basteranno a convincere gli utenti ormai un po' titubanti a riconsiderare il settore tablet? L'articolo Huawei MediaPad M5 e MediaPad M5 Pro ufficiali: buone specifiche per due ...