Honor 7A | Smartphone Low Cost con Display 18 | 9 da 100 euro

Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo : LG V30 - Honor 9 Lite - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 marzo su store online sono: LG V30, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo: LG V30, Honor 9 Lite, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Honor celebra la SuperBrand Week con sconti su molti smartphone Android : Honor celebra la SuperBrand Week proponendo fino al 29 marzo diversi sconti su alcuni dei suoi smartphone più popolari e un codice sconto da 50 euro per il top di gamma Honor View 10 per coloro che si iscriveranno al sito HiHonor. L'articolo Honor celebra la SuperBrand Week con sconti su molti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Un po’ dell’aggiornamento Android P sugli smartphone Huawei e Honor : il tema grafico : Da oggi avrete l'opportunità di apportare un po' dell'aggiornamento Android P a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor, senza dover portare a termine chissà quale operazione complessa, né essere costretti ad ottenere i permessi di root. Grazie a 'stechguide.com' (proprio come fatto già col tema di Samsung Galaxy S9), infatti, il gran giorno è adesso, almeno dal punto di vista grafico (una cosa è ottenere l'aggiornamento, un'altra è ...

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Il mio smartphone Huawei - Honor è aggiornabile ad Android P? E Quando? : Android P è stato annunciato nella sua prima fase preview 1, ed entro la fine dell’estate sarà probabilmente ufficiale: il vostro smartphone Huawei o Honor è aggiornabile?Android P sta arrivando ormai, ma sfortunatamente ancora la maggior parte delle persone non hanno nemmeno ricevuto Android Oreo sul loro smartphone Android.Vale comunque la pena dare uno sguardo al futuro e capire se, e quando, la nona versione completa del famoso sistema ...

Quando e quali smartphone con aggiornamento Android P da Samsung - Huawei - Honor e ASUS : Da poche ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del tanto atteso aggiornamento Android P, al punto che milioni di utenti si chiedono Quando e quali smartphone Samsung, Huawei, Honor e ASUS saranno compatibili con questo importante pacchetto software. Nonostante non sia prevista una rivoluzione attraverso la nuova generazione del robottino verde, la curiosità è tanta. Dopo aver analizzato la situazione coi Nexus questa mattina, ...

Spunta l’elenco degli smartphone Huawei e Honor pronti a ricevere l’aggiornamento di marzo : Stiamo vivendo una fase storica nel mondo degli smartphone Android in cui si parla costantemente della presunta compatibilità dei device con l'aggiornamento Oreo, dimenticandoci che brand come Huawei e Honor siano costantemente impegnati ad assicurare al proprio pubblico patch mensili per migliorare l'esperienza di utilizzo di specifici modelli. Emblematico il caso emerso oggi 7 marzo con modelli come Huawei P10 Lite, P9 Plus, P9, P9 Lite, P8 ...

Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 : Sembra che anche la serie Mate di Huawei sia destinata ad affrontare un grosso balzo in avanti, passando dal numero 10 dello scorso anno al numero 20 del 2018, seguendo l'esempio della serie P. L'articolo Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tutti i codici segreti Huawei e Honor : cosa è possibile fare con il tastierino sugli smartphone : Non sono pochi i codici segreti Huawei e Honor: si tratta di sequenze di numeri e simboli che, se eseguite sul tastierino numerico, consentono di ottenere l'accesso a determinate funzioni o garantire direttamente operazioni sul telefono. Non Tutti sono noti, anche per la loro lunghezza. Meglio dunque riportare quelli più interessanti e utili. Su smartphone Huawei e Honor, con Il codice segreto * # 06 # digitato sul tastierino e con il ...

Quattro smartphone Honor in promozione sullo store ufficiale HiHonor : Honor lancia una nuova serie di promozioni con alcuni bundle legati all'acquisto di Honor 7X, Honor 8 Pro, Honor 9 e Honor 6C Pro, con cuffie e smartband in regalo. L'articolo Quattro smartphone Honor in promozione sullo store ufficiale HiHonor è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro - Huawei Mate 9 e altri smartphone con EMUI 8.0 : Grazie ad XDA ecco un porting che porta il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro e Huawei Mate 9, ma potrebbe funzionare su tutti i dispositivi con a bordo EMUI 8.0. L'articolo Il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro, Huawei Mate 9 e altri smartphone con EMUI 8.0 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Recensione Honor 9 Lite : poca fantasia ma è lo smartphone per tutti : Da dove spunta Honor 9 Lite? E' un mix dei suoi fratelli Huawei P Smart, Mate 10 Lite, Honor 7X, da cui eredita tutto il buono e tutti i piccoli difettucci, presentati però in un look elegante e accattivante. Scopritelo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Honor 9 Lite: poca fantasia ma è lo smartphone per tutti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.