Higuain senior spara a zero | Via dal Real perché non era simpatico a Perez

(Di martedì 3 aprile 2018) Questa sera la sfida Gonzalotornerà a sfidare il suo passato. La Juventus di Allegri, infatti, ospiterà ilMadrid di Zinedine Zidane nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il Pipita ha vestito la maglia blanca per ben sei anni e mezzo dal gennaio del 2007 a giugno del 2013 quando poi fu ceduto al Napoli. Il 30enne nato a Brest con ilha messo insieme la bellezza di 264 presenze condite da 121 reti in tutte le competizioni.è stato scaricato dai blancos nell'estate del 2013 che hanno deciso di puntare forte unicamente su Karim Benzema e questa cosa evidentemente non è andata giù al papà di Gonzalo che ha attaccato Florentino.Jorge, infatti, ai microfoni dell'emittente Cadena Ser ha attaccato il numero uno delMadrid: "Nel 2013 Gonzalo non stava sicuramenteal presidente di turno, Florentino. Penso che Karim, ...