Guasto a un computer |  «fino al 50% degli aerei  in Europa è a rischio ritardi»

Guasto a un computer : per 50% di voli europei ?ora c'è rischio ritardi : La metà dei voli europei potrebbe subire ritardi a causa di un problema informatico, che è stato identificato e dovrebbe essere risolto entro il tardo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol), l'agenzia che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione europea. "Oggi 29.500 voli erano previsti sulla rete europea, circa la metà di essi potrebbe subire ritardi in ...