Gualdo Tadino | oltre cento camperisti in città per le feste

La Stagione di Prosa a Gualdo Tadino si chiude al Teatro Don Bosco - martedì 20 marzo - alle 21 - con LA BISBETICA DOMATA. : Sogna un mondo in cui ci si sposa per amore e non come una vacca data per l'accoppiamento dal padre padrone. E lo dice, ci prova, urla la sua rabbia contro il padre, e pure contro la sorella che ...