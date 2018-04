Gravidanza | ecco come mantenersi in forma e vivere la maternità serenamente

MEGHAN MARKLE/ Foto in topless e probabile Gravidanza : ecco quando giocava a fare la regina… : Il passato di MEGHAN MARKLE fa tremare la Corona inglese a poche settimane dalle nozze con il Principe Harry. E non sarebbe finita qui: presto in arrivo anche Foto di nudo?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:12:00 GMT)

“La giusta punizione”. Posta una foto dell’addome dopo il parto e viene insultata. La giovane mamma di 4 figli voleva mostrare gli effetti della Gravidanza sul suo corpo un tempo perfetto e viene massacrata. La foto dello “scandalo”? Eccola qua : Una foto da 23.000 like e 12.000 condivisioni ha sPostato l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, ha Postato la foto delle sue smagliature dopo il parto e in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen ha Postato la foto delle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature ...

Gravidanza : prodotti con bisfenolo A pericolosi per il feto - ecco quali sono : La prima cosa a cui sta attenta una donna in Gravidanza è l'alimentazione: una mamma bada scrupolosamente a non ingerire cibi e sostanze che possono nuocere alla crescita del bambino. Purtroppo però alcune sostanze chimiche possono trovarsi nascoste in alimenti che si consumano quotidianamente, quindi non ci si accorge della loro presenza e possono essere molto pericolosi. Secondo una ricerca scientifica i prodotti con bisfenolo A durante la ...

Caffè in Gravidanza : ecco la dose di caffeina consigliata : Durante una gravidanza, una delle domande più frequenti delle future mamme è quella sul consumo del Caffè. Un dilemma che si presenta molto spesso alle donne in dolce attesa, che non riescono a rinunciare a questa fondamentale bevanda. In un primo memento, si suggeriva alle future mamme di abolire del tutto il Caffè, perché poteva interferire pesantemente con la salute del feto, in quanto la caffeina era ritenuta nociva per il futuro bambino. ...

Kylie Jenner incinta : ecco l’indizio che svelerebbe quando annuncerà la Gravidanza : Se mai avessi bisogno di un investigatore privato, ti consigliamo di rivolgerti ai fan di Kylie Jenner che si sono davvero superati per cercare l’attesissima conferma del fatto che la star aspetti un figlio da Travis Scott. Qualcuno ha avuto un’idea semplice ma geniale: andare sulla pagina Wikipedia di “Keeping Up With The Kardashians” per vedere se ci fosse qualche indizio. E infatti qualcosa c’è! L’ultima ...

Influenza : donne in Gravidanza più a rischio complicanze dell’influenza - ecco i consigli dei ginecologi : “Le donne in dolce attesa devono prestare particolare attenzione all’Influenza in quanto più esposte al rischio di complicanze che possono avere effetti negativi sia sulla mamma, sia sul bambino. Vaccinazione, innanzitutto, ma anche semplici accorgimenti nella vita di tutti i giorni”. Questa la raccomandazione dell’Associazione Ostetrici ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) alla luce dei dati diffusi ieri dall’Istituto Superiore di ...