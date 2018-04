Gratuito patrocinio | novità 2018 su come accedere e presentare l’istanza

leggioggi

(Di martedì 3 aprile 2018) Ultimesul, in particolare suottenerlo,accedervi sulla base dei requisiti richiesti el’istanza. Affrontiamo l’argomento, al fine di renderlo chiaro al lettore, utilizzando la tecnica della domanda – risposta propria del giornalismo. Quando è possibile ottenere la difesa di un avvocato pagato a spese dello Stato? Il nostro ordinamento prevede l’istituto dela cui puòogni cittadino che versi in gravi difficoltà economiche. Ila spese dello Stato lo si può chiedere per qualsiasi controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione. Si puònon solo per il 1° grado, ma anche per il giudizio di appello e per il ricorso in Cassazione. Non è possibile richiedere ilper tutta l’attività stragiudiziale. Qual è il limite reddituale per ottenere ...