Gratis in download 500 libri d’arte del Met

gqitalia

: catturato uomini nudi psp gratis porno clip download - martine11411622 : catturato uomini nudi psp gratis porno clip download - soumaya18009 : catturato uomini nudi psp gratis porno clip download -

(Di martedì 3 aprile 2018) Una vera e propria enciclopedia d’arte messa a completa disposizione del mondo intero in formato digitale. Dopo le oltre 400 mila opere pubblicate in alta definizione sul proprio portale, il Metropolitan Museum of Art, attraverso MetPublications, ha deciso di ampliare la propria gamma di regali al mondo di internet, offrendo alla rete circa 500 volumi che raccolgono le vicende e i capolavori di alcuni tra gli artisti e le correnti espressive che hanno segnato la storia dell’umanità. Il tutto, in modo interamente gratuito. Dalle miniature medievali alle tele di Van Gogh, fino alle creazioni di Christian Dior. Iin questione, spesso costosissimi nella loro versione cartacea, diventano dunque consultabili direttamente online. O, per chi desidera crearsi un archivio personale sul proprio hard disk, scaricabili in formato pdf. Cliccando qui è possibile accedere alla lista ...