Grande Fratello al via martedì 17 aprile Davide Maggio anticipa | Barbara D’Urso

davidemaggio

: Barbara d’Urso e il «Grande Fratello»: ho paura ma lo farò con le mie idee - Corriere : Barbara d’Urso e il «Grande Fratello»: ho paura ma lo farò con le mie idee - GrandeFratello : Ragazziiiiiii! Siete pronti? C'è una notizia bella bella bella per voi: Grande Fratello sta arrivando! #GF15 - GrandeOrienteit : Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani abbruna i labari nel ricordo dell'eroico e giusto fratello… -

(Di martedì 3 aprile 2018)D'UrsoD’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ribadire quanto annunciato in anteprima da.it: “Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi ma in parte già noti ... Magari qualche fidanzato di…“, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Bocche cucite sui nomi, ma, viste le sue parole, il pensiero corre al ‘baby fidanzato’ di Lory Del Santo, Marco ...