Governo | via alle consultazioni | gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale

Governo - al via le consultazioni : si apre la settimana-chiave : E' arrivato il momento di fare sul serio. Archiviate le vacanze pasquali la politica si mette al lavoro per formare un Governo. Domani, 4 aprile, ad un mese esatto dalle elezioni, cominceranno ufficialmente le consultazioni del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma il ...

Governo - domani al via le consultazioni. Salvini : no a Di Maio premier | : Gli esponenti politici dei diversi schieramenti sono attesi al Quirinale il 4 e il 5 aprile, per un confronto con Mattarella. Tra M5s e Lega ancora braccio di ferro su premiership. Possibile ...

Governo - al via la settimana delle consultazioni : Governo, al via la settimana delle consultazioni Domani Mattarella nello studio “alla Vetrata” riceverà le più alte cariche dello Stato, i capogruppo dei partiti e i gruppi misti. Chiuderà la giornata Fdi. Giovedì sarà la volta di Pd, Fi, Lega e infine il M5s. Dopo di che il capo dello Stato dovrà riflettere, e niente […]

Governo - iniziano le consultazioni. Ma per una via d’uscita servirà tempo : I prossimi due giorni utili per chiarire meglio le strategie. Poi la palla passerà al Quirinale, sulla base dei primi elementi

Governo - consultazioni al via tra i veti La Lega : «No a Di Maio premier» : Al via domani il primo giro al Quirinale: il Movimento insiste per guidare l'esecutivo. Ma il centrodestra spinge per Salvini

Salvini "via sanzioni alla Russia - danno a nostra economia"/ Governo M5s-Lega : monito Ispi - "saremmo isolati" : Salvini: 'se al Governo, via le sanzioni alla Russia'. monito Ispi su Lega-M5s, 'saremmo isolati in Ue'. Parla Di Maio prima del vertice di domani.

