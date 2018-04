Governo | mercoledì via alle consultazioni Ecco che cosa farà Sergio Mattarella

affaritaliani

: Salvini: 'Se al governo, aboliremo le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le consultazioni [news aggior… - repubblica : Salvini: 'Se al governo, aboliremo le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le consultazioni [news aggior… - LegaSalvini : Salvini: 'Se al governo, via le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le consultazioni - tg2rai : Nuovo #governo. Da mercoledì inizieranno le consultazioni al Quirinale. Giovedì sarà il turno dei maggiori partiti.… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti chemettera' in campo per le, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it