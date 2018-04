Governo | Martina a Di Maio | no giochetti per dividere Pd

Governo : Di Maio - nostro primo interlocutore Martina e Pd : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sappiamo che non ci sono numeri perchè una forza politica governi da sola e dobbiamo essere concreti: io voglio proporre ai miei interlocutori un contratto di Governo come in Germania. Mettiamoci attorno a un tavolo, decidiamo le cose da fare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. “Chi sono i miei interlocutori? Io mi rivolgo al Pd che ora deve scegliere se seguire la linea di Renzi che, pur ...

E sul Governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

Pd - Martina “con la destra no - difficile Governo con M5s”/ “No intese con vincitori” : Sposetti attacca Renzi : Maurizio Martina, Pd: "difficile Governo con M5s, con la destra mai. No intese con i vincitori, stiamo all'opposizione". Intrighi pre-consultazioni, Sposetti attacca Renzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con Salvini è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...

Pd - Martina : «Ascolteremo Mattarella. Difficile Governo con M5S» : Un governo dei 5 stelle con il Pd? «Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio...

Martina : 'Ascolteremo Mattarella Difficile Governo con i 5 stelle' : Un governo dei 5 stelle con il Pd? 'Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio non ho capito ...

Pd - Martina : 'Ascolteremo Mattarella. Difficile Governo con M5S' : Un governo dei 5 stelle con il Pd? 'Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio non ho capito ...

Martina al Pd : summit su Governo subito dopo le consultazioni : Roma, 29 mar. , askanews, 'Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica'. Lo ha annunciato in una dichiarazione il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Governo : Martina a M5S - nessun incontro - aspettiamo Colle : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – ‘Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina a M5S, nessun incontro, aspettiamo Colle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Martina - Lega e M5S dicano chiaramente cosa stanno facendo : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Da ieri c’è un fatto politico nuovo e chiedo chiarezza alle forze che ieri hanno deciso di fare quell’operazione e non mi si dica che la partita delle scelte presidenti di Camera e Senato è distinta dal Governo. Adesso la prova della responsabilità spetta a chi ha vinto il 4 marzo, dicano senza ambiguità dove vogliono parare”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite ...

Governo - il dilemma Pd per non diventare “minoritario”. Martina : “Opposizione - ma ascolteremo le indicazioni del Colle” : Restano fermi sulla linea dell’opposizione, almeno ufficialmente, ma la vera preoccupazione interna ora è quella di non finire “minoritari”. Il Partito democratico è la forza politica non pervenuta durante le elezioni dei presidenti delle Camere e ora, di fronte alle nuove trattative che si aprono per la formazione del Governo, si pone l’interrogativo di come muoversi. “Noi”, ha dichiarato il segretario ...

Governo : Martina - Lega e M5S dicano chiaramente cosa stanno facendo : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Da ieri c’è un fatto politico nuovo e chiedo chiarezza alle forze che ieri hanno deciso di fare quell’operazione e non mi si dica che la partita delle scelte presidenti di Camera e Senato è distinta dal Governo. Adesso la prova della responsabilità spetta a chi ha vinto il 4 marzo, dicano senza ambiguità dove vogliono parare”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite ...

Pd - Renzi su M5s e centrodestra : “Governo tocca a loro”/ Martina : “Presidenti Camere? Legislatura parte male” : Pd, Renzi su M5s e centrodestra: “Governo tocca a loro”. Martina: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”. Guerini all'attacco: “Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta”(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Parlamento : Martina - presidenze vanno slegate da Governo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro a tutti, per le responsabilità che dovremmo prenderci, per il lavoro che dovremo fare, in una legislatura molto delicata dopo il voto del 4 marzo”. Maurizio Martina ha salutato così i parlamentari dem riuniti a Montecitorio. Sulla questione presidenze, il reggente ha riferito che “nei colloqui e nei confronti che abbiamo avuto sulle presidenze di Camera e Senato abbiamo sempre ...