Governo M5s | Di Maio “contratto con Lega o Pd” “Fuori Forza Italia” | Salvini | “no veti e

E sul Governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

Di Maio a assemblea M5S : come in Germania patto di Governo scritto : Roma, 3 apr. , askanews, 'Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si ...

Governo - Taverna (M5s) : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori” : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori alle urne. Abbiamo preso il 32% con un candidato premier e con un programma, noi vogliamo rispettare il voto degli italiani”. Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle al Senato Paola Taverna arrivando all’assemblea congiunta M5s L'articolo Governo, Taverna (M5s): “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di ...

Governo : Marcucci - da Pd no a M5S - proposta Di Maio irricevibile : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun Governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile”. Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, da Pd no a M5S, proposta Di Maio irricevibile sembra essere il primo ...

CONSULTAZIONI Governo - MATTARELLA : “PORTAVOCE ESIGENZE CITTADINI”/ Quirinale chiederà proposte di Lega e M5s : CONSULTAZIONI al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio MATTARELLA: "portavoce delle ESIGENZE dei cittadini"(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Pensioni : Lega-M5s contro la Fornero - ma resta il nodo Governo - le novità Video : Sulla riforma #Pensioni hanno praticamente lo stesso programma che va dal superamento della legge Fornero alla proroga di #Opzione Donna, passando per la staffetta generazionale, la Quota 100 per tutti e la #Quota 41 per i lavoratori precoci. Su diversi punti si registra sintonia, dalle modifiche al Jobs act e alla Buona scuola fino alla riduzione delle tasse, sembra esserci feeling anche sulle politiche per l’immigrazione. Ma dopo i dialogo ...

Consultazioni per il Governo - in due giorni dal Svp al M5s : ecco a che ora i partiti saliranno da Mattarella e a chiedere cosa : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

'L'M5s vuole andare al Governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s - i punti del programma da ‘tagliare’ : RdC - Fornero e… : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Pd - Martina “con la destra no - difficile Governo con M5s”/ “No intese con vincitori” : Sposetti attacca Renzi : Maurizio Martina, Pd: "difficile Governo con M5s, con la destra mai. No intese con i vincitori, stiamo all'opposizione". Intrighi pre-consultazioni, Sposetti attacca Renzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con Salvini è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...

Pd - Martina : «Ascolteremo Mattarella. Difficile Governo con M5S» : Un governo dei 5 stelle con il Pd? «Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio...

