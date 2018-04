Governo | Di Maio | noi unici ad avere vantaggi da nuove elezioni

Governo : Di Maio - no a Mister X a p.Chigi - guida spetta a M5S : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Salvini dice ‘io non sono attaccato all’idea di fare il premier’. Io vorrei vedere se Salvini col 32% farebbe lo stesso discorso che fa col 17%… Siamo in condizioni diverse”. Lo ha detto Luigi di Maio a Di Martedì. Quanto all’idea di un nome terzo, rispetto a Di Maio e Salvini, il leader M5S osserva: “Seguendo la linea del Mister X che va a palazzo Chigi cadremmo ...

Governo : Di Maio - Salvini scelga se mollare o no Berlusconi : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “L’altro nostro interlocutore” dopo il Pd “è la Lega, ma la Lega deve scegliere. Salvini deve scegliere tra la rivoluzione e la restaurazione, se mollare Berlusconi e cominciare a cambiare l’Italia o restare attaccato a Berlusconi e non cambiare nulla”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Salvini scelga se mollare o no Berlusconi sembra essere ...

Governo : Di Maio - Cantone o Cottarelli premier? non hanno preso un voto : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Cantone o Cottarelli premier? non hanno ...

Governo : Di Maio - occasione storica - non deluderò aspettative : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Siamo a tanto così dal cambiare tutto: abbiamo un’occasione storica a portata di mano. Sento la responsabilità di non deludere le aspettative degli italiani che sono altissime, abbiamo la possibilità di farcela”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedi’. L'articolo Governo: Di Maio, occasione storica, non deluderò aspettative sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Di Maio - nostro primo interlocutore Martina e Pd : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sappiamo che non ci sono numeri perchè una forza politica governi da sola e dobbiamo essere concreti: io voglio proporre ai miei interlocutori un contratto di Governo come in Germania. Mettiamoci attorno a un tavolo, decidiamo le cose da fare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. “Chi sono i miei interlocutori? Io mi rivolgo al Pd che ora deve scegliere se seguire la linea di Renzi che, pur ...

Nuovo Governo : Di Maio apre su alleanze - ma solo con Lega o PD - InfoOggi.it : È, questa, la posizione espressa dai dem, che si vedono ancora rappresentanti di un'area politica lontana ed alternativa a chi in questi giorni rivendica la vittoria elettorale, come più volte ...

Governo M5s - Di Maio “contratto con Lega o Pd”/ “Fuori Forza Italia” : Salvini - “no veti e alleanze con i dem” : Di Maio, proposto contratto Governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Berlusconi". Salvini, “no veti, mai programmi e alleanze con Pd”: le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:20:00 GMT)

Luigi Di Maio apre a Lega e Pd : 'Governo con tutti tranne che con Berlusconi' : Luigi Di Maio apre alla Lega e al Pd a una condizione: che Forza Italia resti fuori dai giochi per la formazione del prossimo governo. E' la proposta lanciata dal leader del M5S , durante la ...

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di Governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Di Maio apre a un Governo con Lega o Pd - ma ribadisce il no a Forza Italia : Alla vigilia delle consultazioni al Quirinale che prenderanno il via mercoledì 4 aprile, Luigi Di Maio lancia la proposta di un contratto di governo da sottoscrivere o con la Lega o con il Pd. Ma allo stesso tempo ribadisce un no a qualunque alleanza con Forza Italia che, come partito, bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. Secondo ...

Di Maio propone un contratto di Governo : “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem : Di Maio propone un contratto di governo: “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem Da M5s una apertura a Lega e Pd per il governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia. Subito arriva il no del Partito democratico. Toti: “Senza Forza Italia sarebbe difficile fare un governo, nei […]

Governo : Bernini - per Di Maio Lega e Pd uguali pur di avere poltrone : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il tentativo di Luigi Di Maio di offrire un contratto ‘standard precompilato’ di Governo alla Lega o al Pd rivela un’inaccettabile prospettiva politica per cui, in nome del potere e delle poltrone, l’uno o l’altro pari sono, indipendentemente dai programmi e dai valori, dalle promesse e dai buoni propositi”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al ...

DI MAIO - "CONTRATTO Governo CON LEGA O PD"/ "Sì a Salvini - fuori Berlusconi" : dem - "programma irricevibile" : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: 'Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi'. Marcucci, 'programma irricevibile'.

Di Maio propone contratto di Governo : 'Con Lega o con Pd' - I dem : 'Proposta irricevibile' - Salvini : 'No veti' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Immediata la risposta dei democratici. "...