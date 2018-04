Governo | Bernini | per Di Maio Lega e Pd uguali pur di avere poltrone

Governo - Bernini - FI - : sì confronto su programmi ma no a veti : Roma, 2 apr. , askanews, 'È necessario dare quanto prima un Governo al Paese. Il centrodestra come coalizione vincente ha l'onere della proposta e affronterà questo passaggio con senso di ...

Forza Italia - Bernini capogruppo al Senato : “Col M5s continuerò a lavorare - con loro si può parlare. Ora un Governo al Paese” : Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per Governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Nuovo Governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...