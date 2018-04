Google migliora la funzionalità Access checker

Google Play Books migliora la lettura degli Audiolibri con nuove funzionalità : Google Play Books si aggiorna e migliora la lettura degli Audio Libri grazie ad alcune nuove funzionalità che sono chiamate Smart Resume, Family Library, comandi Google Assistant, e la velocità di lettura.A circa due mesi dall’uscita degli Audiolibri su Google Play Books, il colosso americano ha effettuato alcuni aggiornamenti che dovrebbero migliorare la vostra esperienza d’uso nell’ascolto dei libri che avete scaricato.Google ...

Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito : Con la versione 65 di Google Chrome, il browser ha anche bloccato l'acquisizione di schermate in Modalità in Incognito e reso più sicuro il multitasking L'articolo Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Google migliora Play Music per Wear OS e aggiunge la modalità shuffle : Appena la settimana scorsa Google aveva annunciato il cambio di denominazione di Android Wear, oggi invece la novità riguarda Play Music per il nuovo Wear OS, che si migliora e si arricchisce della modalità shuffle. Sembra che l'aggiornamento in questione sia già stato introdotto nell'app Wear OS da un paio di giorni. L'articolo Google migliora Play Music per Wear OS e aggiunge la modalità shuffle proviene da TuttoAndroid.

Google My Business si aggiorna e migliora l’interfaccia : Dopo aver annunciato la modifica un po' di tempo fa, è stata finalmente rilasciata l'attesa versione aggiornata della dashboard di Google My Business L'articolo Google My Business si aggiorna e migliora l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google Drive : migliora l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle : Google Drive ha annunciato una nuova feature, ossia la possibilità di cambiare il colore delle varie cartelle e scegliere tra le tante tonalità disponibili L'articolo Google Drive: migliora l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Hangouts Chat - migliora G Suite e i risultati delle ricerche : Google rende più intelligente G Suite con il Quick Access nei Documenti, lancia Hangouts Chat, un concorrente di Slack, e offre risultati più accurati alle nostre domande nella funzione di ricerca. L'articolo Google lancia Hangouts Chat, migliora G Suite e i risultati delle ricerche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google chiede feedback agli utenti per migliorare l’esperienza Pixel : Inutile specificare il motivo per cui Google conduce queste indagini: l'obiettivo ultimo è migliorare il più possibile l'esperienza utente dei Pixel L'articolo Google chiede feedback agli utenti per migliorare l’esperienza Pixel è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Word Coach punta a migliorare il vocabolario degli utenti con un gioco test : Google Word Coach sta iniziando a comparire sotto la scheda del dizionario proponendo all'utente un breve test che verifica l'apprendimento dei termini ricercati in passato attraverso cinque domande, alcune delle quali chiederanno sinonimi, contrari oppure chiederanno di riconoscere delle immagini collegate alle parole cercate. Le risposte tra cui scegliere saranno in ogni caso due e per quelle corrette verranno assegnati dei punti. L'articolo ...

Google sta migliorando le Progressive Web Apps su Chrome e Chrome OS : Google sta lavorando sodo con lo scopo di migliorare le Progressive Web Apps sulle piattaforme Chrome e Chrome OS e renderle sempre più simili a veri programmi desktop. Stando agli screenshot condivisi da un collaboratore di Chromium, i risultati sono davvero eccellenti. Scopriamoli insieme. L'articolo Google sta migliorando le Progressive Web Apps su Chrome e Chrome OS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office : Il team di Google ha annunciato un'importante novità per chi utilizza Google Drive, ossia la possibilità di commentare direttamente più tipi di file L'articolo Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google migliora il sistema di ricerca e prenotazione di voli e hotel : Il team di Google negli ultimi mesi ha dedicato particolare attenzione al sistema di ricerca degli hotel dallo smartphone e nelle scorse ore ha annunciato l'introduzione di importanti novità L'articolo Google migliora il sistema di ricerca e prenotazione di voli e hotel è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità : Google Chrome per Android potrebbe introdurre una nuova funzionalità denominata LazyLoad per combattere i caricamenti "pigri" e migliorare così la rapidità del browser. I primi test sono attualmente in corso e potremmo presto vedere qualcosa in più su Chrome Canary o Chrome Dev. L'articolo Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus : Google Calendar in versione web introduce una funzionalità che consente di inserire automaticamente l'orario di un evento dopo che è stato indicato nel titolo. Nel frattempo, grazie al responsabile tecnico Leo Deegan, veniamo a sapere di alcune grandi novità che saranno presto disponibili su Google Plus. L'articolo Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.