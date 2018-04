: Non mi piace giudicare le singole scelte tattiche di Halilhodzic, ma adesso veramente sta esagerando col Giappone:… - endokubo0713 : Non mi piace giudicare le singole scelte tattiche di Halilhodzic, ma adesso veramente sta esagerando col Giappone:… -

Il governo di Tokyo ha stabilito sede e data ufficiale del summit del G-20, il primo che si terrà in,e scelto leministeriali per gli incontri programmatici. Il vertice avrà luogo nella città di Osaka dal 28 al 29 giugno del prossimo anno, durante il quale ilassumerà la presidenza di turno per la prima volta. L'esecutivo ha anche scelto le otto municipalità per gli incontri ministeriali a margine del g-20, tra le quali Fukuoka,scelta per il raduno dei ministri dell'Economia e dei banchieri centrali.(Di martedì 3 aprile 2018)