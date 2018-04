Ghost Recon Wildlands | La Roadmap del secondo anno

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands : disponibile l'aggiornamento gratuito "New Assignment" : Ubisoft annuncia che New Assignment, il nuovo e importante aggiornamento gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile sulle console di nuova generazione e Windows PC da domani, 14 marzo.New Assignment continua a espandere l'esperienza di Ghost War aggiungendo tre nuove classi, raggiungendo quindi un totale di sei classi aggiuntive pianificate con lo sviluppo di Ghost War. Disponibili in tutte le modalità PvP, le nuove classi ...

Ghostrecon Wildlands si aggiorna da domani con NEW ASSIGNMENT : Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands conclude il suo primo anno di contenuti post-lancio con un importante aggiornamento incentrato sul PvP. Nuovo aggiornamento in arrivo per Ghost Recon Wildlands Ubisoft annuncia che New ASSIGNMENT, il nuovo e importante aggiornamento gratuito di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile sulle console di nuova generazione e Windows PC da domani, 14 marzo. New ASSIGNMENT ...

Ghost Recon Wildlands : annunciato Operazioni Estese - il terzo più grande aggiornamento gratuito : Ubisoft annuncia che Operazioni Estese, il terzo più grande aggiornamento gratuito di Ghost Recon Wildlands Ghost War PvP, sarà disponibile da domani 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC. In linea con gli obbiettivi del team di sviluppo di espandere le possibilità in Ghost War, l'aggiornamento aggiunge delle nuove mappe esclusive assieme a una nuova modalità di gioco: Estrazione.Nella nuova modalità Estrazione un team si occuperà di ...

Ghost Recon WILDLANDS : Arrivano le casse premio : Ubisoft è lieta di annunciare che il prossimo aggiornamento per GHOST RECON WILDLANDS aggiungerà le tanto attese casse premio, le quali includeranno nuovi oggetti cosmetici da utilizzare sia nella campagna che multiplayer. GHOST RECON WILDLANDS si aggiornerà con le casse premio L’aggiornamento sarà reso disponibile GRATUITAMENTE. Il sistema secondo quanto affermato dagli sviluppatori, non avrà ...