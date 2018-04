Ghera-Bono | Raggi si ricorda di Montesacro ora che sono indette elezioni

romadailynews

(Di martedì 3 aprile 2018) Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabrizioe Emiliano. “Oggi la sindaca è arrivata in pompa magna nella sede istituzionale del Municipio III per incontrare Roberta Capoccioni e qualche membro della ex Giunta. Chiusi nella stanza della Presidenza hanno incontrato i dirigenti e i dipendenti del Municipio”. “Interrogata sul motivo per il quale lasi chiude in Municipio con la Capoccioni, che è un cittadino normale esattamente come tutti gli altri. La stessa sindaca ha risposto che si è trattato di un semplice passaggio di consegne” -prosegue il comunicato-. “Quindi se ne deduce che il primo cittadino si èto disolo ora -spiegano-. Per quasi due mesi il Municipio è stato letteralmente abbandonato! Oppure oggi abbiamo assistito ad una riunione tra ...