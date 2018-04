“Gesù di Nazareth” film di Franco Zeffirelli | la divinità che introietta in sé

oubliettemagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) “Chi vede me vede il Padre…” È il 1977 quando il registarealizza per il pubblico televisivo uno sceneggiato di notevole valenza testimoniale. Il soggetto è una figura di cui si è detto e scritto molto: Gesù Cristo. La pellicola in questione, trasmessa dalle reti RAI, ha un titolo essenziale ma …