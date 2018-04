: RT @LaPresse_news: Catalogna, la procura tedesca chiede l'estradizione di Puigdemont - jovinow : RT @LaPresse_news: Catalogna, la procura tedesca chiede l'estradizione di Puigdemont - CybFeed : #News #Germania chiede estradizione Puigdemont -

Il procuratore dello stato tedesco del Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale superiore del land di acconsentire all'in Spagna dell'ex presidente della Catalogna,,detenuto in. La procura ha chiesto cherimanga in carcere fino a che la corte non si esprimerà. La Spagna ha spiccato un mandato di arresto europeo peraccusato di ribellione e abuso di fondi pubblici per il referendum sull'indipendenza della Catalogna dello scorso ottobre.(Di martedì 3 aprile 2018)