Genoa - Cagliari 1-1

LIVE Genoa-Cagliari cronaca e risultato in tempo reale : fischio d'inizio : Foto Getty Images © scelta da SuperNews 11 - Buon impatto del portoghese Medeiros sulla partita. Molto attivo 10 - Rosi e Biraschi duettano sulla corsia destra poi uno palla in avanti e Cragno che ...

Genoa - Cagliari 0-0 | : Secondo impegno interno consecutivo per il Genoa. Dopo il pareggio con la Spal oggi i rossoblù cercano la vittoria che manca dal 17 febbraio col 2-0 casalingo inflitto all’Inter

Atalanta-Sampdoria e Genoa-Cagliari - le formazioni ufficiali : Atalanta-Sampdoria e Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali, continua il turno che vale nel campionato di Serie A, interessanti partite. Promette spettacolo Atalanta-Sampdoria, scontro tra due squadre che stanno disputando una grande stagione, importante scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. Atalanta-Sampdoria Atalanta – Berisha; Toloi, Mancini, Masiello, Castagne, De roon, Freuler, Hateboer, Cristante, Petagna, Gomez; Sampdoria – ...

Genoa-Cagliari - ecco le formazioni ufficiali : Genoa e Cagliari in cerca di punti importanti in chiave salvezza: tutto pronto al Ferraris, gli uomini di Ballardini e Lopez in campo alle 18:30 nel recupero della 27^ giornata di Serie A. formazioni ufficiali: Genoa – Perin; Cofie, Lapadula, Rossettini, Biraschi, Rosi, Bessa, Madeiros, Zukanovic, Hiljemark, Laxalt. Cagliari – Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Barella, Dessena, Lykogiannis; Sau, ...

Genoa-Cagliari - dalle 18.30 La Diretta A Marassi in palio punti pesanti : Il Genoa torna a Marassi dopo il pareggio di domenica contro la Spal e ospita il Cagliari, reduce a sua volta dal tracollo casalingo subito per mano del Torino di Mazzarri, con quattro reti subite ...

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

