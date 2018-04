Gennaro Gattuso ha proprio detto «se mio nonno aveva tre palle era un flipper»

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Il 'gladiatore' Gennaro Gattuso conquista anche la Capitale : Il Milan di Gattuso batte anche la Roma e vede sempre più da vicino il quarto posto, sarà decisivo il derby di domenica contro l'Inter che in caso di vittoria porterebbe i rossoneri a -4 dai cugini. I rossoneri sono imbattuti da 12 partite tra campionato e coppe Il Milan supera la prova del nove battendo all'Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco A decidere la gara le reti del solito Cutrone e della sorpresa Davide Calabria. Dopo un primo ...

Milan - il guaio di Gennaro Gattuso : manca un attaccante : A Udinese il Milan incassa un brutto stop nel sogno di rimonta sull'Inter. Colpa della sfortunata carambola che porta al pari dei friulani, certo. E dell'ingenuità di Calabria costa la sesta ...

Lista Uefa Milan - ecco le scelte di Gennaro Gattuso : Lista Uefa Milan, ecco le scelte di Gennaro Gattuso – Sono 21 i calciatori del Milan inseriti da mister Gattuso nella Lista A consegnata alla Uefa e comprendente i giocatori che potranno scendere in campo nei nostri prossimi impegni di Europa League, presente anche Conti. Il Milan è in grande ripresa, la squadra rossonera è reduce da buone prestazioni in campionato ed è anche in corsa per raggiungere la finale di Coppa Italia. 1. ABATE ...

Gennaro Gattuso - Milan/ "Undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per gara" : Gennaro Gattuso, Milan "La sosta ci ha fatto bene, ci sono voglia e aspettative". Il tecnico dei rossoneri ha parlato in occasione di un evento Diesel: ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:06:00 GMT)