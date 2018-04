General Motors corre grazie alle immatricolazioni

General Motors - Un servizio di car sharing tra privati in stile Airbnb : La General Motors è pronta a lanciare un progetto pilota di car sharing tra clienti privati, ispirandosi alla formula di Airbnb e alle analoghe soluzioni che altre case costruttrici stanno già sperimentando. Progetto pilota in estate. Secondo le informazioni raccolte da Automotive News, i test saranno avviati in estate sfruttando la piattaforma Maven: i clienti renderanno disponibili le proprie vetture nei momenti in cui non sono in uso e ...