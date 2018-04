Gelmini ' Con il veto su Berlusconi Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale'

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...