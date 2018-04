leggioggi

: Gdpr, chi è obbligato a designare il DPO? - - LeggiOggi_it : Gdpr, chi è obbligato a designare il DPO? - - Tigre_E632 : RT @stexy73: @Paolo_Nicolai @DavidPuente Data di applicazione gdpr , che in realtà è in vigore da maggio 2016 ma si sa anche se si hanno 2… - stexy73 : @Paolo_Nicolai @DavidPuente Data di applicazione gdpr , che in realtà è in vigore da maggio 2016 ma si sa anche se… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Manca meno di 2 mesi dall’entrata in vigore in tutti gli stati europei del, il Regolamento Ue sulla privacy. Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un provvedimento che manda in soffitta il vecchio decreto, dlgs n. 196/2003, con l’obiettivo a breve di approvare un decreto attuativo per armonizzare l’ordinamento italiano al nuovo quadro normativo UE. Il Garante della Privacy ha pubblicato sul suo sito online nuove FAQ con alcuni chiarimenti sulla figura del Responsabile della protezione dei dati, conosciuto anche come. Dopo le precisazioni sui requisiti e i compiti di questo ruolo, oggi analizziamo la sua designazione. Chi èilsecondo il? Ilprevede all’art. 37 l’obbligo di designazione delper: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di ...