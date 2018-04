Gboard 7 1 beta per Android testa un nuovo design per l’input vocale

Gboard 7.1 beta si prepara a nuove emoji - impostazioni per la scrittura a mano e non solo : Gboard si è recentemente aggiornata alla versione beta 7.1 portando ben poche novità, andiamo a scoprire con il teardown dell'APK se il codice nasconde alcune possibili future modifiche. L'articolo Gboard 7.1 beta si prepara a nuove emoji, impostazioni per la scrittura a mano e non solo proviene da TuttoAndroid.