Gattuso tira le orecchie a Bonucci | Pensi a fare il capitano

ilgiornale

: RT @PianiMino: Senza distinzione per nessuno. #Gattuso tira le orecchie a chiunque Caro #Fassone, la mia stima per lei passa dalla decision… - kolinaa82 : RT @PianiMino: Senza distinzione per nessuno. #Gattuso tira le orecchie a chiunque Caro #Fassone, la mia stima per lei passa dalla decision… - PianiMino : Senza distinzione per nessuno. #Gattuso tira le orecchie a chiunque Caro #Fassone, la mia stima per lei passa dalla… - albertocarrone : #Gattuso tira le orecchie a #Bonucci per le dichiarazioni post Juve. -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il derby della Madonnina è ormai alle porte e per Gennaro, allenatore del Milan, è stato tempo di conferenza stampa prima dell'attesa sfida contro i cugini dell'Inter di Luciano Spalletti. Il tecnico rossonero ha toccato diversi argomenti ma è poi entrato deciso su Leonardoper via delle sue dichiarazioni post sconfitta contro la Juventus circa il fatto che la società debba acquistare top-player per tornare subito ai vertici: "deveile il giocatore, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. C'è una società che deve scegliere i giocatori, ora serve pedalare a testa bassa fino alla fine della stagione".per tanti anni è stato un caposaldo nello spogliatoio del Milan, come giocatore, e ora vuolela stessa cosa da allenatore. L'ex di Pisa e Palermo ha prima usato il bastone ma poi anche la carota nei confronti del suo: "Non ...