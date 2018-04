Gattuso | “derby è tornato partita che conta”

calcioweb.eu

: ?? Segui LIVE la conferenza stampa di Mister Gattuso alla vigilia di #MilanInter ? - acmilan : ?? Segui LIVE la conferenza stampa di Mister Gattuso alla vigilia di #MilanInter ? - Gardenia11_1 : RT @MilanLiveIT: LIVE - #Gattuso in conferenza stampa alla vigilia del derby #MilanInter: 'Il rigore con l'Arsenal e la traversa con la Juv… - dominetmilan : RT @AgentiAnonimi: ??#Gattuso: '#Bonucci dice che servono giocatori di esperienza internazionale? Deve fare il calciatore e il capitano, c'è… -

(Di martedì 3 aprile 2018) “L’Inter nelle ultime settimane è cambiata, ha fatto 10 gol subendone zero. Sono in piena salute e alcuni loro giocatori sono tornati al massimo. Anche noi stiamo bene, abbiamo affrontato la Juventus bene e, dopo anni, il derby èa valere per qualcosa di significativo. Spero di ripetere la prestazione fatta allo Stadium”. Sono le parole dell’allenatore del Milan Rinoalla vigilia del derby contro l’Inter. “Dovremo essere bravi a trascinare il pubblico -aggiungein conferenza stampa-. La loro parte l’hanno già fatta battendo il record di incassi, una nostra partenza forte può accenderli. Ora si respira un’aria diversa, i tifosi sono sempre orgogliosi di noi dopo ogni gara. Serve migliorare sulla mentalità e sulla voglia di combattere col coltello tra i denti”. (Spr/AdnKronos) L'articoloè ...