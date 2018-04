Garden Festival 2018 | piante | fiori | giardini | handmade e design a Castello Quistini

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018)giunge alla sua seconda edizione che sarà in programma Sabato 5 e Domenica 6 Maggio dalle 9,30 alle 19,30 tra i magnificie le sale dia Rovato, in provincia di Brescia.è ildel giardino, un evento ideato e organizzato da Andrea Mazza e Mariangela Mazzeo, che alla sua prima edizione ha richiamato oltre 4000 persone e che ospita al suo interno una ricca mostra mercato dedicata aper la casa e il giardino, tra collezioni di orchidee rustiche, succulente e cactacee, kokedama,per il benessere e la salute, arredi per la casa e il giardino shabby chic e vintage, creativi e artisti(terrari in vetro, amache e portavaso in makramè, bijoux e abbigliamento con tessuti naturali o floreali, illustrazioni botaniche, animali in ferro riciclato, vasi e ceramiche artistiche), ma anche ...