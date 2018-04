Frontale tra due auto a Bressa | un ferito grave

Roma - Frontale tra due auto : morta una donna : Grave incidente nella serata di Pasqua. Ieri sera, alle ore 21 circa, in via di Marco Simone, tra Roma e Guidonia, una donna è morta e due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due ...

Roma - Frontale tra due auto : un morto e due feriti : Incidente mortale nella serata di ieri in via di Marco Simone, in zona Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio, a nord di Roma. Nello scontro frontale tra due auto è deceduta una donna di 90 ...

Incidente stradale/ Caselle di Sommacampagna - Frontale tra auto : un morto e un ferito grave (30 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 30 marzo 2018. Caselle di Sommacampagna, frontale tra auto: un morto e un ferito grave. Scontro tra tre auto a Piangipane: un ferito grave(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:36:00 GMT)

Vicenza - pauroso Frontale tra due auto : gravissimi donna e un 21enne : Sono gravissime le condizioni di due automobilisti , un ragazzo di 21 anni alla guida di una Renault Clio e una donna 58enne , rimasti coinvolti nella mattinata di oggi in un pauroso incidente ...

Incidenti : Frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. , AdnKronos, Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno ...

Incidenti : Frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) – Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall’aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell’incidente sono arrivati ...

Incidenti : Frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) - Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l'altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato

Frontale tra due auto a Venzone : Una Kia Rio e una Ford Ka , per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente questa sera, poco dopo le 20, lungo la statale 13 , tra Gemona e Venzone . I due ...

Incidente stradale/ Correggio - Frontale auto-pulmino : 11 feriti tra cui 5 bambini gravi (oggi 26 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 26 marzo 2018. Correggio, auto si scontra frontalmente con un minivan, 11 feriti tra cui cinque bambini in codice rosso.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Scontro Frontale sulla strada di montagna - famiglia piacentina all'ospedale : Schianto contro un muretto, motociclisti sbalzati dalla moto. Uno è grave 3 Scontro frontale sulla strada di montagna, famiglia piacentina all'ospedale L'auto della famiglia battisti distrutta dopo l'...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro Frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Scontro Frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : La tragedia è avvenuta sull'autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l'autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere

Scontro Frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre 50 feriti La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l’autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes […] L'articolo Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre ...

Incidente stradale/ Villacidro - scontro Frontale tra auto : muore una donna - tre feriti gravi (oggi 15 marzo) : Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 15 marzo 2018. Villacidro, scontro frontale tra auto: muore una donna, tre feriti gravi. Potenza, muore bimbo di due anni per maxi tamponamento(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:06:00 GMT)