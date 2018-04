Frattura in Kenya | l’Africa si spaccherà in 2 continenti?

La Frattura del Kenya spaccherà l’Africa in 2 continenti : L’Africa si spacca in due. In Kenya la frattura della faglia ha aperto una voragine, la Suswa Rift, dopo un periodo di piogge battenti. La strada Mai Mahiu-Narok, a ovest di Nairobi, si è aperta ed è rimasta separata da una crepa larga 20 metri e profonda mediamente 5 metri. Secondo i geologi, la pioggia si è portata via il friabile riempimento di cenere vulcanica che riempiva la frattura sottostante che è parte del sistema della Great ...

Kenya - gigantesca Frattura si apre nella 'Culla dell'Umanità'. Ecco perché : Fotogallery Faglia di Sant'Andrea, le disastrose conseguenze del Big One Spazio & scienza Terremoti, scenari apocalittici: la lista di quelli in Italia nel XXI secolo Scienza Quanto dura un terremoto?...

Perché si sta aprendo la grande Frattura del Kenya : Un uomo si scatta un selfie all'interno della frattura creatasi nei pressi del villaggio di Mai Mahiu, in Kenya. Fotografia Reuters Vedi anche L'Oceano Atlantico potrebbe scomparire? Terremoto in ...

Kenya : si apre una mega Frattura nella Rift Valley - segno che il continente africano un giorno potrebbe dividersi [GALLERY] : Dopo un periodo di intense piogge, la strada Mai Mahiu-Narok, in una regione a ovest di Nairobi, in Kenya, è stata divisa da un’enorme frattura di circa 20 metri d’ampiezza e 50 di profondità in alcuni punti. Il geologo David Adede ha dichiarato che la frattura probabilmente in precedenza era riempita dalla cenere vulcanica del vicino Monte Longonot. Questo significa che lo spazio si è creato solo quando le piogge hanno lavato via la ...