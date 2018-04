: Francia,scioero treni:sfida a Macron - NotizieIN : Francia,scioero treni:sfida a Macron - CybFeed : #News #Francia,scioero treni: fida a Macron - NotizieIN : Francia,scioero treni: fida a Macron -

, Martedì di passione per i 4,5 milioni di francesi che utilizzano il treno. Lo sciopero proclamato dai quattro sindacati maggiormente rappresentativi della Sncf,le Ferrovie dello Stato,si traduce in media nello stop a un Tgv,iad alta velocità,su 8 e,a livello regionale,di un convoglio su 5.La compagnia ferroviaria prevede un "traffico molto perturbato". La mobilitazione contro la riforma delle ferrovie minaccia di andare avanti per mesi,ed è un'apertaal governo e al presidente.(Di martedì 3 aprile 2018)