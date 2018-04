Francia | sciopero dei ferrovieri contro le riforme di Macron

Francia - al via lo sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...

Francia - al via il maxi sciopero che colpisce aerei e ferrovie : E' scattato regolarmente stamattina il maxi sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia il trasporto aereo che le ferrovie . Un vero e proprio D-day proclamato dai lavoratori di Air France ...

Sciopero treni e mobilitazione in Francia - la grande sfida a Macron : Da oggi partiranno una serie di scioperi intermittenti contro la riforma delle ferrovie francesi, una mobilitazione che minaccia di andare avanti per tre mesi, ed è un'aperta sfida al governo e al presidente Emmanuel Macron

Francia : martedì nero per sciopero ferrovieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro Emmanuel Macron : ferrovieri, piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in Francia. Oggi, è previsto appena un Tgv (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare a lavoro con le linee regionali. Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino.Una rete paralizzata, ...

Martedì nero in Francia : sciopero generale dei trasporti - : I sindacati protestano contro la soppressione delle assunzioni a statuto speciale e altri provvedimenti del Governo Macron. A fermarsi sono treni e aerei, coinvolti anche mezzi in arrivo verso l'...

Francia - sciopero treni : sfida a Macron : 9,08 Martedì di passione per i 4,5 milioni di francesi che utilizzano il treno. Lo sciopero proclamato dai quattro sindacati maggiormente rappresentativi della Sncf,le Ferrovie dello Stato,si traduce in media nello stop a un Tgv,i treni ad alta velocità,su 8 e,a livello regionale,di un convoglio su 5.La compagnia ferroviaria prevede un "traffico molto perturbato". La mobilitazione contro la riforma delle ferrovie minaccia di andare avanti per ...

Sciopero treni Francia - a Lourdes in bus : ANSA, - VENTIMIGLIA , IMPERIA, , 2 APR - Una comitiva di 560 pellegrini circa proveniente da Verona e diretta a Lourdes è stata trasbordata dal treno, in sosta allo scalo internazionale di Ventimiglia,...

Francia - Sncf annuncia sciopero treni il 3 e 4 aprile : La compagnia ferroviaria nazionale francese, Sncf, ha annunciato che uno sciopero di 48 ore dei lavoratori, il 3 e il 4 aprile, interromperà il servizio ferroviario in Francia e tra la Francia e l'...

Francia : sciopero treni 3 e 4 aprile : PARIGI, 1 APR - La compagnia ferroviaria nazionale francese, Sncf, ha annunciato che uno sciopero di 48 ore dei lavoratori, il 3 e il 4 aprile, interromperà il servizio ferroviario in Francia e tra la ...

Francia - i ferrovieri sfidano Macron/ Sciopero - contestata la riforma del settore : "Tre mesi di agitazioni" : Maxi-Sciopero in Francia contro Macron: i ferrovieri e gli statali contestano la riforma del settore che prevede l'abolizione dello Statuto dei Lavoratori e annunciano tre mesi di agitazioni(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Francia : piegheremo Macron - ferrovieri annunciano un maxisciopero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - i ferrovieri annunciano 36 giorni di sciopero - : Dal 3 aprile al 28 giugno. I sindacati protestano contro la riforma della Sncf voluta dal presidente Macron. L'azienda: "Brutta notizia per i 4 milioni e mezzo di pendolari francesi"