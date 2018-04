huffingtonpost

: Martedì nero in Francia: sciopero generale dei trasporti - SkyTG24 : Martedì nero in Francia: sciopero generale dei trasporti - TgLa7 : #Francia: martedi' nero per sciopero ferrovieri. Anche piloti Air France e netturbini incrociano le braccia - gortombina : RT @HuffPostItalia: Francia, sciopero dei ferrovieri contro Emmanuel Macron -

(Di martedì 3 aprile 2018), piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in. Oggi, è previsto appena un Tgv (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare a lavoro con le linee regionali. Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino.Una rete paralizzata, con un impatto immediato sul traffico automobilistico e 425 chilometri di ingorghi intorno alla capitaleuna media di 325 chilometri. La protesta dello staff di Sncf è cominciata alle 19 di lunedì sera, dando il via a uno stop di due giorni su cinque fino al 28 giugno, che porterà disagi ai circa 4,5 milioni di passeggeri dei treni in.All'ingresso a Parigi poco prima delle otto di mattina sono stati registrati ...