Francia | deficit statale più ampio a febbraio

La Francia rispetta il 3% di deficit? O è solo un'illusione contabile? : Non poteva capitare coincidenza migliore: lo stesso giorno (lunedì 26 marzo) in cui Emmanuel Macron riceve in pompa magna all'Eliseo con 200 "chefs d'entreprises", top manager e capi azienda, venuti da tutta la Francia a Parigi per l'8° Semaine de l'industrie e il contemporaneo Salone dell'Industria, arriva la notizia che per la prima volta, dopo dieci anni, dal lontano 2007, il deficit pubblico della République scende sotto la ...

La Francia porta il deficit/Pil sotto la soglia del 3% per la prima volta dopo 10 anni : Per la prima volta da dieci anni la Francia torna sotto alla soglia del 3%. Secondo l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica, il rapporto tra deficit e Pil nel 2017 è stato del 2,6%, un dato addirittura inferiore a quanto previsto inizialmente. È la prima volta dal 2007 che i francesi rientrano nei parametri europei.Nel 2016 la Francia sforava ancora, restando uno degli ultimi Paesi europei oggetto di una procedura di infrazione ...

Francia - sale il deficit delle partite correnti : Teleborsa, - In peggioramento il deficit delle partite correnti francese , che si amplia nel mese di gennaio raggiungendo 1,6 miliardi di euro rispetto al saldo negativo rivisto di 0,8 miliardi di ...

Francia - crescono sia deficit commerciale che pubblico. Anche la Corte dei Conti "bastona" l'Eliseo : Un paradosso (francese) e una constatazione (amara). Nonostante la retorica macroniana sulla "France is back", sul ritorno della Francia tra le locomotive della ripresa europea, come da discorso presidenziale al World Economic Forum di Davos di qualche giorno fa, l'economia del paese più orgoglioso e imperiale (per non dire "jupitérien" come il suo presidente) d'Europa resta pericolosamente sospesa tra il paradosso di un deficit ...

Francia - si restringe il deficit di bilancio statale : Teleborsa, - Il deficit di bilancio dello Stato francese si restringe a dicembre 2017 rispetto all'anno precedente. E' quanto rende noto il Ministero delle Finanze francese . Il disavanzo, che non ...