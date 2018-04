Francia | così Macron vuole riformare le ferrovie di Stato

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

SPILLO/ Così la Francia può smontare l'ideologia europeista : Il deficit pubblico francese nel 2017 è stato del 2,7%. Dunque l’austerità si comincia ad applicare anche oltralpe. Un test interessante sulle politiche europee, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:03:00 GMT)IL CASO/ L'Fmi si inventa un fondo anti-crisi europeo che ci costa 6 miliardi l'anno, di M. BiscellaDEFICIT SOTTO IL 3%/ La narrazione che aiuta a spolparci meglio, di P. Annoni

Caso Skripal : Gb - Usa - Francia e Germania accusano Mosca|Così vivono le spie|Foto : Messaggio congiunto di Donald Trump, Emmanual Macron, Angela Merkel e Theresa May per l’attacco chimico di Salisbury contro l’ex spia russa Skripal

Così nasce il populismo. Dalla Francia di 30 anni fa una lezione per l'Italia : Nella striscia pubblicata in prima sull'ultimo numero del Canard Enchaîné, il settimanale satirico del mercoledì, si vede un Emmanuel Macron, visibilmente scocciato, attorniato dal fedele primo ministro Edouard Philippe e dal severissimo ministro dell'Interno, Gérard Collomb al cui confronto il nostro Minniti è un campione di buonismo, che prova a spiegarsi e a darsi una ragione politica per "cette ...

Francia - il sesso sotto i 15 anni sarà stupro Così Macron rivoluziona il codice penale : Alla fine ha prevalso la linea del presidente, con il sospetto che la sua storia personale con la première dame Brigitte possa avere inciso sulla scelta finale: Emmanuel Macron era un liceale di 15 anni e la sua prof, sposata, ne aveva 24 di più, quando lui si innamorò di lei. Ora il governo francese ha fissato proprio a 15 anni l'età del consenso, sotto la quale un atto sessuale sarà considerato «aggressione sessuale» o ...

Così Emmanuel Macron vuole 'riorganizzare' l'Islam in Francia : 'C'è un terribile paradosso da superare', ha dichiarato Bencheikh a Radio France Info , 'siamo in uno Stato laico e questo principio sacrosanto stabilisce che l'autorità politica non dovrebbe ...

GEO-FINANZA/ Così l'Italia ha scelto di farsi comprare dalla Francia : Oggi Francia e Germania discutono di una maggiore integrazione in Europa. l'Italia sembra aver scelto di farsi comprare da Parigi: una decisione suicida. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:02:00 GMT)ELEZIONI E RIPRESA/ L'emergenza già pronta per il nuovo Governo, di G. PennisiFINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni